New Yorker опубликовал на обложке голого Трампа

Карикатурист говорит, что хотел затронуть тему отношений президента США с журналистами

The New Yorker в Facebook опубликовал обложку нового номера с карикатурой на президента США Дональда Трампа.

Трампа изображен за кафедрой в обнаженном виде, что, как отмечает редакция журнала, отсылает к строчкам из песни Боба Дилана "Все в порядке, Ма (Я всего лишь истекаю кровью)": "Даже президенту Соединенных Штатов иногда приходится стоять голым".

"Я хотел поговорить о бурных отношениях президента Трампа с прессой", - сказал автор рисунка, карикатурист Барри Блитт.

Фото: facebook.com/newyorker

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