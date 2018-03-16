New Yorker опубликовал на обложке голого Трампа
16.03.2018 17:25
Карикатурист говорит, что хотел затронуть тему отношений президента США с журналистами
Фото: facebook.com/newyorker
The New Yorker в Facebook опубликовал обложку нового номера с карикатурой на президента США Дональда Трампа.
Трампа изображен за кафедрой в обнаженном виде, что, как отмечает редакция журнала, отсылает к строчкам из песни Боба Дилана "Все в порядке, Ма (Я всего лишь истекаю кровью)": "Даже президенту Соединенных Штатов иногда приходится стоять голым".
"Я хотел поговорить о бурных отношениях президента Трампа с прессой", - сказал автор рисунка, карикатурист Барри Блитт.
Фото: facebook.com/newyorker
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