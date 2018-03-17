Глава МИД Британии отказался пожать руку послу РФ - росСМИ

Российский дипломат посетовал, что Джонсон в Лондоне не соблюдал протокол

Посол России в Великобритании Александр Яковенко пожаловался российским журналистам, что глава британского МИДа Борис Джонсон во время недавней встречи с ним в соответствии с протоколом не пожал ему руку. Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости.



"Есть определенный британский протокол в тех случаях, когда посла вызывают в МИД. Естественно, что всем своим видом он (Джонсон - ред.) продемонстрировал свое возмущение политикой России. Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия", - рассказал Яковенко.



По словам российского посла, он воспринял эту ситуацию спокойно.

Ранее Великобритания вызвала российского посла, от которого потребовала объяснений, почему российское нервно-паралитическое вещество было использовано против бывшего шпиона.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Ве

16 марта глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что приказ использовать нервно-паралитическое вещество "Новичок" на территории Британии с "высокой вероятностью" отдал лично Путин.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "шокирующим и непростительным поведением" упоминание Владимира Путина в контексте отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Британии.



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