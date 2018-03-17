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В британском городе произошла стрельба: ранена беременная женщина

17.03.2018 02:24
Полиция исключила теракт. Мужчина стрелял в бывшую возлюбленную и ее нового ухажера
В британском городе произошла стрельба: ранена беременная женщина
Фото: скриншот с видео

Полиция британского города Хоршем проводила вечером 16 февраля спецоперацию по поиску вооруженного человека после инцидента со стрельбой возле города Гастингс, в результате которого пострадала беременная женщина.

"Мы получили сообщение о стрельбе в Бексхилл Роуд, Сент-Леонардс. Пожалуйста, не приближайтесь к данной территории и оставайтесь внутри зданий до получения другой информации", - сообщается в микроблоге полиции в Twitter. 

По словам правоохранителей, инцидент не связан с терроризмом.

Согласно данным британской газеты The Sun, мужчина стрелял в свою бывшую возлюбленную и ее нового ухажера. Она доставлена в тяжелом состоянии в больницу, медики борются за сохранение жизни еще не рожденного ребенка.


Сообщается, что мужчина выстрелил через окна дома в Сент-Леонарде.

Полицейские выследили и арестовали стрелявшего около 22:00 по местному времени.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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