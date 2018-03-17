Обвал 950-тонного моста в Майами: под завалами остаются люди
"Спасатели обследовали руины моста, который упал на несколько автомобильных полос возле Международного университета Майами, но надежды на то, чтобы найти выживших тают", - говорится в сообщении.
Также сказано, что официально подтверждена гибель шести человек.
"Остается по крайней мере восемь автомобилей, погребенных под обломками, поэтому количество жертв может возрасти", - отметил в пятницу директор Департамента полиции округа Майами-Дейд Хуан Перес.
"В транспортных средствах должны быть другие люди. Мы знаем, что там есть тела, однако мы не можем до них добраться. Это ужасно",- рассказал он.
По меньшей мере, десять человек были доставлены в больницу, двое - остаются в критическом состоянии.
На месте инцидента работают спасатели с поисковыми собаками.
Новопостроенная конструкция железобетонного пешеходного моста упала в четверг, 15 марта, на заполненную автостраду на юге штата Флорида.
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