Обвал 950-тонного моста в Майами: под завалами остаются люди

"Спасатели обследовали руины моста, который упал на несколько автомобильных полос возле Международного университета Майами, но надежды на то, чтобы найти выживших тают", - говорится в сообщении.

Также сказано, что официально подтверждена гибель шести человек.

"Остается по крайней мере восемь автомобилей, погребенных под обломками, поэтому количество жертв может возрасти", - отметил в пятницу директор Департамента полиции округа Майами-Дейд Хуан Перес.

"В транспортных средствах должны быть другие люди. Мы знаем, что там есть тела, однако мы не можем до них добраться. Это ужасно",- рассказал он.

По меньшей мере, десять человек были доставлены в больницу, двое - остаются в критическом состоянии.

На месте инцидента работают спасатели с поисковыми собаками.

Новопостроенная конструкция железобетонного пешеходного моста упала в четверг, 15 марта, на заполненную автостраду на юге штата Флорида.