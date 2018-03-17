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Обвал 950-тонного моста в Майами: под завалами остаются люди

17.03.2018 04:33
Спасатели в течение суток пытаются найти выживших под обломками 950-тонной конструкции
Обвал 950-тонного моста в Майами: под завалами остаются люди
Фото: скриншот с видео
После обвала 950-тонной конструкции пешеходного моста в Майами (США) спасатели в течении суток пытаются найти выживших под обломками. Правоохранители говорят о наличии пока недоступных тел в авто под завалами. Об этом сообщает американское Reuters.

"Спасатели обследовали руины моста, который упал на несколько автомобильных полос возле Международного университета Майами, но надежды на то, чтобы найти выживших тают", - говорится в сообщении.

Также сказано, что официально подтверждена гибель шести человек.  

"Остается по крайней мере восемь автомобилей, погребенных под обломками, поэтому количество жертв может возрасти", - отметил в пятницу директор Департамента полиции округа Майами-Дейд Хуан Перес.

"В транспортных средствах должны быть другие люди. Мы знаем, что там есть тела, однако мы не можем до них добраться. Это ужасно",- рассказал он.

По меньшей мере, десять человек были доставлены в больницу, двое - остаются в критическом состоянии.

На месте инцидента работают спасатели с поисковыми собаками.

Новопостроенная конструкция железобетонного пешеходного моста упала в четверг, 15 марта, на заполненную автостраду на юге штата Флорида.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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