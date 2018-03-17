Председателя КНР Си Цзиньпина переизбрали на второй срок

Тайным голосованием собрание народных председателей КНР проголосовало за то, чтобы следующие пять лет главой Китая оставался Си Цзиньпинь

Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина переизбрали на второй срок на Всекитайском собрании народных представителей. Об этом сообщает Reuters.



Голосование было тайным.



11 марта собрание разрешило Си Цзиньпину править пожизненно - ему разрешили переизбираться на должность главы государства каждые пять лет.

С 1990-х годов продолжительность пребывания в должности председателя КНР была ограничена двумя пятилетними сроками. Эта норма Конституции была своеобразной гарантией коллективного управления страной и предохранителем от появления авторитарного лидера наподобие Мао Цзэдуна.

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