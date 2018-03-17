Председателя КНР Си Цзиньпина переизбрали на второй срок
17.03.2018 08:09
Тайным голосованием собрание народных председателей КНР проголосовало за то, чтобы следующие пять лет главой Китая оставался Си Цзиньпинь
Си Цзиньпин (фото - Getty Images)
Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина переизбрали на второй срок на Всекитайском собрании народных представителей. Об этом сообщает Reuters.
Голосование было тайным.
11 марта собрание разрешило Си Цзиньпину править пожизненно - ему разрешили переизбираться на должность главы государства каждые пять лет.
С 1990-х годов продолжительность пребывания в должности председателя КНР была ограничена двумя пятилетними сроками. Эта норма Конституции была своеобразной гарантией коллективного управления страной и предохранителем от появления авторитарного лидера наподобие Мао Цзэдуна.
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