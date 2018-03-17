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Сенаторы США призвали помешать строительству Северного потока-2

17.03.2018 08:45
39 сенаторов считают, что Белый дом должен принять все меры, чтобы предотвратить строительство российского газопровода
Сенаторы США призвали помешать строительству Северного потока-2
Фото: Getty Images

Сенаторы США призвали Министерство финансов и Госдепартамент предотвратить строительство российского газопровода "Северный поток-2". Об этом говорится в обращении 39 сенаторов от обеих партий.

Сенаторы также считает, что президент США должен принять все меры для того, чтобы помешать строительству. 

Они отмечают,что европейские партнеры США должны увидеть стремление Соединенных Штатов поддержать их энергетическую независимость. 

Также сенаторы обращают внимание, что газопровод может принести убытки украинской экономике. 

11 марта пять стран в письме к ЕС заявили об опасности Северного потока-2.

Читайте также: Северный поток-2 сильно подорвет независимость Украины - Госдеп

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ЛIГАБiзнесIнформ
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