Сенаторы США призвали помешать строительству Северного потока-2

39 сенаторов считают, что Белый дом должен принять все меры, чтобы предотвратить строительство российского газопровода

Сенаторы США призвали Министерство финансов и Госдепартамент предотвратить строительство российского газопровода "Северный поток-2". Об этом говорится в обращении 39 сенаторов от обеих партий.



Сенаторы также считает, что президент США должен принять все меры для того, чтобы помешать строительству.



Они отмечают,что европейские партнеры США должны увидеть стремление Соединенных Штатов поддержать их энергетическую независимость.

Также сенаторы обращают внимание, что газопровод может принести убытки украинской экономике.

11 марта пять стран в письме к ЕС заявили об опасности Северного потока-2.

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