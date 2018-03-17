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В Кабуле произошел взрыв: трое погибших

17.03.2018 10:48
Власти считают, что целью атаки была иностранная компания
В Кабуле произошел взрыв: трое погибших
Фото: Tolo News

С столице Афганистана Кабуле произошел взрыв. Погибли три человека, ранены двое, сообщает Reuters.

Взорвалась машина около здания, в которой расположена иностранная компания-подрядчик. По словам чиновников, атака была именно на нее.

Из сотрудников никто не пострадал.

2 марта в Кабуле прогремел взрыв, который был направлен против конвоя иностранных военных.

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