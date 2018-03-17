В Кабуле произошел взрыв: трое погибших
17.03.2018 10:48
Власти считают, что целью атаки была иностранная компания
Фото: Tolo News
С столице Афганистана Кабуле произошел взрыв. Погибли три человека, ранены двое, сообщает Reuters.
Взорвалась машина около здания, в которой расположена иностранная компания-подрядчик. По словам чиновников, атака была именно на нее.
Из сотрудников никто не пострадал.
2 марта в Кабуле прогремел взрыв, который был направлен против конвоя иностранных военных.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
08:10
-
09:20
-
10:52
-
10:20
-
вчера
19:02
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 92656
- 56461
- 53059
- 45124
- 37150
Спецпроекты
Новости партнеров