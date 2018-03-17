В Кабуле произошел взрыв: трое погибших

Власти считают, что целью атаки была иностранная компания

С столице Афганистана Кабуле произошел взрыв. Погибли три человека, ранены двое, сообщает Reuters.



Взорвалась машина около здания, в которой расположена иностранная компания-подрядчик. По словам чиновников, атака была именно на нее.



Из сотрудников никто не пострадал.