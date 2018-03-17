Дело Скрипаля: создатель Новичка рассказал об отложенном действии

Частицы вещества могут попасть на кожу и потом постепенно проникать в организм, в результате чего он получает необратимые повреждения

Вещество нервно-паралитического действия Новичок, которым в Британии был отравлен бывший российский шпион Сергей Скрипаль, имеет эффект отложенного действия. Об этом в интервью ВВС заявил один из разработчиков этого оружия, химик Вил Мирзаянов.

По его мнению, людей, которые предположительно могли контактировать с Новичком, необходимо было длительное время исследовать в клинических условиях. "Увы, эти вещества имеют так называемое отложенное действие", - сказал химик.

Он объяснил, что частицы вещества могут попасть на кожу и потом постепенно проникать в организм, в результате чего он получает необратимые повреждения.

При этом Мирзаянов пессимистически настроен в плане лечения людей, получивших отравление этим веществом. Ученый рассказал об одном из создателей "Новичка", который умер вследствие случайного отравления.

"Мой друг Андрей Железняков, который работал над бинарным вариантом этого Новичка, поразился во время работы, у него начался миоз. И он так и сказал: "Ребята, я, кажется, попался". И ему ввели антидот и все прочее, но в конечном счете, когда они доехали до Таганки в Москве, он упал просто. И затем его увезли в институт Склифософского, годы и годы его пытались лечить (Железняков, перенесший отравление "Новичком" в 1987 году, стал инвалидом и умер в 1992 году, - ред.), - сказал Мирзаянов.

"Но понимаете, нет таких методов лечения, ведь больше денег тратят всегда на разработку оружия, чем на лечение от воздействия этого оружия", - добавил он.

Химик также рассказал, что для Новичка существует антидот - атропин и афин. Однако он эффективен только в плане первой помощи, чтобы остановить действие отравляющего вещества, но бесполезен для лечения.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия. До сих пор они находятся в реанимации в критическом состоянии.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, назвала отравление Скрипаля "незаконным применением силы российским государством против Соединенного Королевства", отметив, что использованное при покушении вещество было разработано в России.

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