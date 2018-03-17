Замдиректора ФБР уволили за несколько дней до выхода на пенсию

Замдиректора ФБР Маккейб якобы "сливал" информацию и вводил в заблуждение следователей

Бывшего заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба уволили за несколько дней до того, как он мог уйти на пенсию. Об этом сообщает BBC.



Маккейба уволил генеральный прокурор США Джефф Сешнс. По его словам, внутреннее расследование показало, что от Маккейба была утечка информации и он вводил в заблуждение следователей.



Экс-замдиректора ФБР отвергает обвинения и утверждает, что к нему такое внимание из-за участия в расследовании предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы в 2016 году.



Президент Трамп обвинял Маккейба в предвзятости по отношению к демократам. Он немедленно поддержал решение Сешнса об увольнении.

В декабре 2017 года Трамп написал: "Заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба подгоняет время, чтобы уйти на пенсию со всеми пособиями. Осталось 90 дней?!!!".

Об отставке Маккейба стало известно еще в январе 2018 года. Но предполагалось, что он побудет до весны в отпуске, а потом выйдет на пенсию.

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