USD:  26.24  26.65   EUR:  32.19  32.88  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Режим экономии в ПАСЕ: турецкий перестал быть рабочим языком

17.03.2018 12:24
Сэкономить в ПАСЕ планируют на переводе заседаний на турецкий, но предлагают Турции при желании самой оплатить переводчиков
Режим экономии в ПАСЕ: турецкий перестал быть рабочим языком
Фото: пресс-служба ПАСЕ

Парламентская Ассамблея приняла решение исключить турецкий язык из списка рабочих языков. Это сделано с целью экономии, говорится в сообщении ПАСЕ. 

Не будет отдельного перевода на турецкий заседаний комитетов и пленарных заседаний. Но турецкий парламент может принять на себя расходы на перевод, если захочет.

ПАСЕ переходит в режим экономии из-за финансовых трудностей. Они возникли, в частности, и из-за решения Турции сократить размер своего взноса.

Также дыра в бюджете образовалась из-за того, что с 2017 года Россия перестала платить взносы, которые составляли 10% от всего бюджета Ассамблеи.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- кратко о самом главном. Всегда оставайтесь в курсе событий

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 