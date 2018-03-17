Режим экономии в ПАСЕ: турецкий перестал быть рабочим языком

Сэкономить в ПАСЕ планируют на переводе заседаний на турецкий, но предлагают Турции при желании самой оплатить переводчиков

Парламентская Ассамблея приняла решение исключить турецкий язык из списка рабочих языков. Это сделано с целью экономии, говорится в сообщении ПАСЕ.



Не будет отдельного перевода на турецкий заседаний комитетов и пленарных заседаний. Но турецкий парламент может принять на себя расходы на перевод, если захочет.



ПАСЕ переходит в режим экономии из-за финансовых трудностей. Они возникли, в частности, и из-за решения Турции сократить размер своего взноса.



Также дыра в бюджете образовалась из-за того, что с 2017 года Россия перестала платить взносы, которые составляли 10% от всего бюджета Ассамблеи.

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