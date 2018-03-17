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В Санкт-Петербурге 14 школьников на уроках отравились Феназепамом

17.03.2018 13:17
Следственный комитет РФ сообщил, что таблетки в школу принесла ученица, которая якобы нашла их на улице
В Санкт-Петербурге 14 школьников на уроках отравились Феназепамом
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Санкт-Петербурге 14 семиклассников одной из школ во время уроков отравились Феназепамом - транквилизатором, который назначают при невротических и психических расстройствах. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению, 15 марта дети почувствовали себя плохо в ходе урока. Школьный врач после осмотра вызвал скорую помощь.

Трое детей были госпитализированы в состоянии средней тяжести, 11 - направлены в больницу для профилактики и промывания. Спустя два часа еще трое детей пожаловались на недомогание, их также увезла скорая помощь.

На сегодняшний день в больницах остаются семеро школьников.

Следственный комитет РФ сообщил, что таблетки в школу принесла ученица, которая якобы нашла их на улице.

В Одессе сотрудники СБУ задержали местного жителя и его сообщницу по подозрению в организации канала контрабанды в Украину психотропных веществ. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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