В Санкт-Петербурге 14 школьников на уроках отравились Феназепамом
В Санкт-Петербурге 14 семиклассников одной из школ во время уроков отравились Феназепамом - транквилизатором, который назначают при невротических и психических расстройствах. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно сообщению, 15 марта дети почувствовали себя плохо в ходе урока. Школьный врач после осмотра вызвал скорую помощь.
Трое детей были госпитализированы в состоянии средней тяжести, 11 - направлены в больницу для профилактики и промывания. Спустя два часа еще трое детей пожаловались на недомогание, их также увезла скорая помощь.
На сегодняшний день в больницах остаются семеро школьников.
Следственный комитет РФ сообщил, что таблетки в школу принесла ученица, которая якобы нашла их на улице.
В Одессе сотрудники СБУ задержали местного жителя и его сообщницу по подозрению в организации канала контрабанды в Украину психотропных веществ.
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