На Филиппинах легкомоторный самолет врезался в дом: 10 погибших
На Филиппинах легкомоторный самолет врезался в жилой дом. Погибли десять человек, сообщает CNN Philippines.
Погибли все, кто был на борту самолета, и еще пятеро людей, которые были в доме. Трое погибших - дети возрастом 17,10 и 7 лет.
Погибли мать, трое детей и их бабушка. Во время происшествия они обедали.
Дом, на который упал самолет, загорелся. В результате пожара пострадали еще двое людей.
Причина крушения неизвестна. По словам очевидцев, самолет врезался в дерево и электроопору.
18 февраля в Венесуэле легкомоторный самолет Cessna упал на жилой дом, в результате авиакатастрофы погиб один человек.
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