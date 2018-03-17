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На Филиппинах легкомоторный самолет врезался в дом: 10 погибших

17.03.2018 14:16
Погибли пятеро человек, которые были на борту. Еще пятеро погибших - члены одной семьи, которые в момент аварии сидели за обедом у себя дома
На Филиппинах легкомоторный самолет врезался в дом: 10 погибших
Фото: CNN Philippines

На Филиппинах легкомоторный самолет врезался в жилой дом. Погибли десять человек, сообщает CNN Philippines.

Погибли все, кто был на борту самолета, и еще пятеро людей, которые были в доме. Трое погибших - дети возрастом 17,10 и 7 лет. 

Погибли мать, трое детей и их бабушка. Во время происшествия они обедали.

Дом, на который упал самолет, загорелся. В результате пожара пострадали еще двое людей.

Причина крушения неизвестна. По словам очевидцев, самолет врезался в дерево и электроопору.

18 февраля в Венесуэле легкомоторный самолет Cessna упал на жилой дом, в результате авиакатастрофы погиб один человек. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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