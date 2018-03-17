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В США умер хакер, который сдал властям информатора Wikileaks

17.03.2018 14:47
Во время переписки с хакером Челси Мэннинг доверилась ему и рассказала о конфиденциальных военных материалах, которые отправила Wikileaks
В США умер хакер, который сдал властям информатора Wikileaks
Челси Мэннинг (фото - twitter.com/xychelsea)

В США скончался 37-летний хакер Адриан Ламо, который ранее сдал американским властям информатора Wikileaks, солдата армии США Брэдли Мэннинга, позже изменившего пол и сейчас известного под именем Челси Мэннинг. Об этом сообщает ВВС.

Полиция подтвердила агентству смерть хакера, но о причинах не сообщила.

Его отец написал в Facebook: "С прискорбием и разбитым сердцем должен сообщить всем друзьям Адриана, что он умер. Яркий ум и сострадательная душа ушли от нас, он был моим любимым сыном".

Как стало известно в ходе расследования дела Челси Мэннинг, во время онлайн-переписки с Ламо она доверилась ему и рассказала о конфиденциальных военных материалах, которые отправила Wikileaks.

В 2011 году Ламо заявил, что решение сдать Мэннинг было вынужденным. Тогда он утверждал, что будет сожалеть, если она получит строгий приговор.

В 2013 году Мэннинг была приговорена к 35 годам заключения и должна была выйти на свободу только в 2045 году.

В январе 2017 года на тот момент президент США Барак Обама смягчил приговор Мэннинг.

17 мая 2017 года она была отпущена из военной тюрьмы в Канзасе на 28 лет раньше срока. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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