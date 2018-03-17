Мэй: Британия готовит следующие меры против России

Великобритания собирается отреагировать на решение России выслать британских дипломатов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Британия думает над следующими шагами вместе со своими союзниками после того, как Россия приняла решение выслать британских дипломатов. Об этом сообщает Reuters.

"Мы никогда не потерпим угрозу жизни британских граждан и других людей на британской земле от российского правительства. Мы спокойны благодаря сильной поддержке от наших друзей и союзников по всему миру", - сказал Мэй на весеннем форуме Консервативной партии в Лондоне.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия. До сих пор они находятся в реанимации в критическом состоянии.

Ранее Мэй, выступая в парламенте, назвала отравление Скрипаля "незаконным применением силы российским государством против Соединенного Королевства", отметив, что использованное при покушении вещество было разработано в России. Она перечислила ряд мер, которые предпримет британское правительство в ответ на этот инцидент.

В частности, премьер объявила о высылке 23 российских дипломатов, которые, по мнению властей страны, являются разведчиками под прикрытием.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил сегодня о зеркальной мере в отношении британских дипсотрудников.

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