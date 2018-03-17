У берегов Греции перевернулась лодка: утонули 15 мигрантов
15 человек, среди которых как минимум пятеро детей, утонули в Эгейском море у берегов Греции, когда перевернулась небольшая лодка, в которой они плыли. О этом сообщает Reuters со ссылкой на сотрудников береговой охраны Греции.
Инцидент произошел у острова Агатониси, который находится недалеко от турецкого побережья. Личности и гражданство жертв пока неизвестны.
По информации береговой охраны, четверо мигрантов пропали без вести, троих удалось спасти.
Греческие власти заявили, что в лодке было 22 человека.
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