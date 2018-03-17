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У берегов Греции перевернулась лодка: утонули 15 мигрантов

17.03.2018 16:06
Четверо мигрантов пропали без вести, троих удалось спасти
У берегов Греции перевернулась лодка: утонули 15 мигрантов
Фото: gettyimages.com

15 человек, среди которых как минимум пятеро детей, утонули в Эгейском море у берегов Греции, когда перевернулась небольшая лодка, в которой они плыли. О этом сообщает Reuters со ссылкой на сотрудников береговой охраны Греции.

Инцидент произошел у острова Агатониси, который находится недалеко от турецкого побережья. Личности и гражданство жертв пока неизвестны.

По информации береговой охраны, четверо мигрантов пропали без вести, троих удалось спасти.

Греческие власти заявили, что в лодке было 22 человека.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко хочет ужесточить правила получения украинского гражданства, чтоб "не досталось кому попало". 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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