Церковь в центре Мюнхена использовали для шпионажа

С помощью радиоустройств, расположенных на колокольнях Фрауенкирхе, сотрудники спецслужбы поддерживали связь друг с другом и со штаб-квартирой BND

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) использовала для слежки здание церкви Фрауенкирхе в Мюнхене. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на журнал Der Spiegel.

По данным издания, оборудование для наблюдения за шпионами и иностранными дипломатами было установлено на колокольнях Мюнхенского кафедрального собора еще до падения Берлинской стены в 1989 году.

С помощью радиопередающих и радиоприемных устройств, расположенных на колокольнях, сотрудники отдела QB30 тогда поддерживали связь друг с другом, а также со штаб-квартирой спецслужбы, расположенной в то время в городе Пуллах вблизи Мюнхена. Сейчас BND, по всей вероятности, больше не использует это оборудование, отмечает журнал.

Один из бывших сотрудников BND рассказал, что, помимо спецслужбы, раньше здание Фрауенкирхе для слежки использовало также некое "другое ведомство", которое, возможно, продолжает это делать и до сих пор.

Архиепископство Мюнхена подтвердило, что в северной колокольне находятся "различные технические устройства, принадлежащие разным организациям". Вместе с тем комментировать возможную причастность к этому деятельности BND в архиепископстве отказались. Представители спецслужбы в свою очередь заявили, что делают заявления по подобного рода вопросам только по запросу правительства ФРГ или компетентных органов бундестага.

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