В Лондоне из-за непогоды отменили более 100 авиарейсов
17.03.2018 16:45
В аэропорту Хитроу говорят, что объединили некоторое количество рейсов, чтобы обеспечить перевозку пассажиров
Фото: gettyimages.com
Более 100 субботних рейсов в лондонском аэропорту Хитроу были отменены из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает Independent.
Согласно сообщению, отменены 86 международных рейсов и несколько внутренних.
В аэропорту говорят, что объединили некоторое количество рейсов, чтобы обеспечить перевозку пассажиров.
Пассажирам, которые забронировали билеты в Лондон или из Лондона на эти выходные, рекомендуется отложить полеты на понедельник, вторник или среду, сообщили в Хитроу.
В Волынской области Украины сегодня из-за непогоды обесточены 19 населенных пунктов.
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