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В Лондоне из-за непогоды отменили более 100 авиарейсов

17.03.2018 16:45
В аэропорту Хитроу говорят, что объединили некоторое количество рейсов, чтобы обеспечить перевозку пассажиров
В Лондоне из-за непогоды отменили более 100 авиарейсов
Фото: gettyimages.com

Более 100 субботних рейсов в лондонском аэропорту Хитроу были отменены из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает Independent.

Согласно сообщению, отменены 86 международных рейсов и несколько внутренних.

В аэропорту говорят, что объединили некоторое количество рейсов, чтобы обеспечить перевозку пассажиров.

Пассажирам, которые забронировали билеты в Лондон или из Лондона на эти выходные, рекомендуется отложить полеты на понедельник, вторник или среду, сообщили в Хитроу.

В Волынской области Украины сегодня из-за непогоды обесточены 19 населенных пунктов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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