Из-под завалов рухнувшего моста в Майями достали два автомобиля
17.03.2018 18:46
Под обломками остаются еще четыре автомобиля, в которых, предположительно, также есть люди
Фото: gettyimages.com
Два автомобиля с телами трех пассажиров в них извлекли спасатели из-под завалов рухнувшего пешеходного моста в Майями, штат Флорида, США. Об этом сообщает CNN.
Под обломками остаются еще четыре автомобиля, в которых, предположительно, также есть люди.
При этом местные власти сказали, что извлечение оставшихся транспортных средст займет много времени из-за веса и структуры обломков моста.
По информации полиции, в результате трагедии погибли по меньшей мере шесть человек.
15 марта в Майами рухнул пешеходный мост, который должны были открыть в начале следующего года. По информации властей, под завалами были заблокированы около 8 автомобилей.
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