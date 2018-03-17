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Из-под завалов рухнувшего моста в Майями достали два автомобиля

17.03.2018 18:46
Под обломками остаются еще четыре автомобиля, в которых, предположительно, также есть люди
Из-под завалов рухнувшего моста в Майями достали два автомобиля
Фото: gettyimages.com

Два автомобиля с телами трех пассажиров в них извлекли спасатели из-под завалов рухнувшего пешеходного моста в Майями, штат Флорида, США. Об этом сообщает CNN.

Под обломками остаются еще четыре автомобиля, в которых, предположительно, также есть люди.

При этом местные власти сказали, что извлечение оставшихся транспортных средст займет много времени из-за веса и структуры обломков моста.

По информации полиции, в результате трагедии погибли по меньшей мере шесть человек.

15 марта в Майами рухнул пешеходный мост, который должны были открыть в начале следующего года. По информации властей, под завалами были заблокированы около 8 автомобилей.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
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