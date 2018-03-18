Хакеры РФ неудачно атаковали правительственную сеть ФРГ - СМИ

Хакеры попытались проникнуть в сеть МИД Германии, но у них не получилось

Кибератака на правительственную сеть ФРГ, по-видимому, завершилась неудачей и хакерам не удалось получить доступ к защищенной сети. об этом сообщает издание Bild am Sonntag, передает Deutsche Welle.

О кибератаке стало известно в конце февраля. По словам источника немецкого издания из спецслужб, хакеры смогли проникнуть в серверы немецкого Министерства иностранных дел через сетевую инфраструктуру курсов повышения квалификации для немецких дипломатов и установить на компьютерах вредоносные программы.

Однако им не удалось получить доступ к сети за пределами этого соединения. В частности, у хакеров не было доступа к документам МИД и правам администратора.

В конце февраля стало известно о внедрении хакеров в серверы МИД и Минобороны Германии. Его приписывают хакерской группе APT28, известной также под названием Fancy Bear, которая предположительно стоит и за нападением на внутреннюю сеть Бундестага в 2015 году. Специалисты считают, что АРТ28 работает под руководством Главного разведуправления вооруженных сил России.

10 марта стало известно, что хакеры, которые атаковали серверы федерального правительства Германии, похитили документы по переговорам Евросоюза с Украиной и Беларусью.

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