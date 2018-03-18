Столтенберг: НАТО пересмотрит отношение к РФ

"Россия становится все более непредсказуемой и агрессивной", - заявил генсек альянса

НАТО будет наращивать оборонный потенциал и готовность к активным действиям, а также пересмотрит отношение к России. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, передает Deutsche Welle.

"Россия становится все более непредсказуемой и агрессивной", - сказал он. В качестве примера этой тенденции Столтенберг привел нападение в Британии на экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля.

Генсен альянса также высказал опасения, что Россия будет расширять свой ядерный арсенал. Соответственно, по словам Столтенберга, страны-члены НАТО должны улучшать свою оборону.

"Пока в мире есть ядерное оружие, НАТО должен оставаться альянсом с атомными бомбами", - считает он.

15 марта Столтенберг заявил, что со стороны Лондона пока не было запроса о применении 5 статьи Североатлантического договора о признании атаки на одно государство-союзника нападением на всех 29 государств НАТО, однако альянс уже сейчас готов оказать практическую поддержку Великобритании.

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