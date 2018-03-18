Джонсон о высылке британских дипломатов из РФ: Бессмысленно

Это решение чревато только для "соотечественников Путина", считает глава МИД Британии

Решение России выслать 23 британских дипломата - "бессмысленно" и навредит только российским гражданам. Такое мнение в комментарии изданию The Sun высказал глава МИД Британии Борис Джонсон, передает Deutsche Welle.

"Это решение чревато негативными последствиями лишь для соотечественников Владимира Путина...поскольку отнимут у них безобидную возможность выучить английский или запросить визу", - считает он.

По словам Джонсона, Россия становится все более одинокой и изолированной. Он также отметил, что в отличие от Великобритании, у Путина нет "друзей" среди других стран.

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17 марта в британском МИД также заявили, что решение России выслать из страны 23 британских дипломата никак не меняет фактов - была попытка отравления, и нет других выводов, что причастна РФ. Премьер-министр Тереза Мэй ранее сообщила, что Британия думает над следующими шагами вместе со своими союзниками.

Великобритания считает, что Москва несет ответственность за отравление бывшего российского разведчика Скрипаля и его дочери Юлии. Предположительно, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным предположительно в России.

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