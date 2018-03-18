Фальсификации на выборах в России: все факты

Нарушения зафиксированы в Краснодарском крае, на Дальнем Востоке, в населенном пункте под Москвой и на других избирательных участках

Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщает о массовых нарушениях на президентских выборах в РФ.

"Наших наблюдателей в Кемеровской области и Краснодарском крае просто не пускают на участки...В Кемерово мы видим смешную технологию контроля явки. Сидит бабка у урны и выдает некие жетончики проголосовавшим", - сообщил он на своем сайте.



Как контролируют явку в Кемеровской области. Сидит женщина выдает талоны проголосовавшим. Можно смотреть онлайн https://t.co/mYRHsubIgD pic.twitter.com/y7MlsWb3zP - Ivan Zhdanov (@IoannZH) 18 березня 2018 р.

Кроме того, на участки не пускают наблюдателей, заявляет Навальный.

На участке в Южно-Сахалинскве бюллетени в урнах появились еще до того, как туда пришел первый избиратель.

Однако в ЦИК РФ заявили, что бюллетени пренадлежат проголосовавшим до открытия участка членам комиссии и охране участка.

"По закону до начало голосования урна должна быть пустой и опечатанной, но в день голосования в ЦИКе обычно о такой юридической мелочи забывают", - отметили на это в штабе Навального.

Наблюдатели штаба оппозиционера также сообщают, что на одном из избирательных участков в Челябинске сидят военные и отмечают проголосовавших.

Региональный штаб Ксении Собчак в Башкирии предупреждает о фейковых наблюдателях от их кандидата. А настоящие наблюдатели "остаются на улице" либо "их объявляют провокаторами", заявляют в штабе.

Российские СМИ сообщают, что в населенном пункте Люберцы Московской области на участке зафиксирован "вброс". Руководство избирательной комиссии отстранено, урну опечатали, все брошенные в нее бюллетени будут признаны недействительными. На участок доставили новую урну, голосование продолжилось.

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