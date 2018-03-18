Трамп: Расследование моих связей с РФ основано на мошенничестве
18.03.2018 18:10
Президент США считает, что расследование связей его комнады с РФ не должно было начаться, поскольку "не было никакого заговора"
Дональд Трамп (фото - Getty Images)
Президент США Дональд Трамп считает, что расследование связей его команды с российским правительством, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, основано на мошенничестве. Об этом он написал в Twitter.
"Расследование Мюллера не должно было начаться, потому что не было никакого заговора и преступления не было. Оно было основано на мошеннических действиях и поддельном досье, за которое заплатила нечестная Хиллари (Клинтон - ред.) и Национальный комитет Демократической партии. Также безосновательно был использован в суде закон о наблюдении за иностранной разведкой для слежки за моей кампанией", - заявил Трамп.
Ранее сообщалось, что экс-заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб владеет информацией о деятельности американского президента Эти данные он передал в офис спецпрокурора.
Маккейба и еще ряд сотрудников американских ведомств уволили несколько дней назад.
"Расследование Мюллера не должно было начаться, потому что не было никакого заговора и преступления не было. Оно было основано на мошеннических действиях и поддельном досье, за которое заплатила нечестная Хиллари (Клинтон - ред.) и Национальный комитет Демократической партии. Также безосновательно был использован в суде закон о наблюдении за иностранной разведкой для слежки за моей кампанией", - заявил Трамп.
Ранее сообщалось, что экс-заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб владеет информацией о деятельности американского президента Эти данные он передал в офис спецпрокурора.
Маккейба и еще ряд сотрудников американских ведомств уволили несколько дней назад.
Как сообщалось, экс-заместителя главы ФБР уволили всего за несколько дней до выхода на пенсию.
Читайте также: Разлука с Рексом. Трамп станет еще более непредсказуемымПодписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
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