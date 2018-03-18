Скрипаля могли отравить через вентиляцию автомобиля - ABC News

В полиции попросили граждан сообщить, если они видели BMW Skripal в день отравления 4 марта

Бывшего шпиона из РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию могли отравить нервно-паралитическим веществом Новичок через вентиляционную систему его автомобиля. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники в спецслужбах Великобритании.

Три сотрудника разведки сообщили телеканалу, что владеют сведениям о российском происхождении и природе порошкообразного "пыльного" органофосфатного нейротоксина.

По информации телеканала, влиянию вещества после инцидента могли быть подвергнуты по меньшей мере 38 человек.

Отмечается, что вчера, 17 марта, полиция Лондона опубликовала фотографию автомобиля Скрипаля и попросила всех граждан, которые могли видеть его BMW Skripal в день отравления 4 марта, сообщить об этом.

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5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия. До сих пор они находятся в реанимации в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, назвалаотравление Скрипаля "незаконным применением силы российским государством против Соединенного Королевства", отметив, что использованное при покушении вещество было разработано в России.

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