Навальный - Собчак: Все твои дела лицемерны и отвратительны
18.03.2018 18:45
Российский оппозиционер Навальный обвинил Ксению Собчак в махинациях с целью недопущения Навального к выборам
Фото: скриншот видео
Российский оппозиционер Алексей Навальный обвинил кандидата на пост президента РФ Ксению Собчак в махинациях против него.
"Ты была частью махинации по недопущению меня до выборов. Я буду судить тебя по делам. Все они отвратительны и лицемерны", - сказал он Собчак в прямом эфире в своем штабе наблюдателей.
Он добавил, что Собчак показала себя на этих выборах чемпионом по лицемерию.
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"Ты была частью махинации по недопущению меня до выборов. Я буду судить тебя по делам. Все они отвратительны и лицемерны", - сказал он Собчак в прямом эфире в своем штабе наблюдателей.
Он добавил, что Собчак показала себя на этих выборах чемпионом по лицемерию.
Оппозиционер считает, что Собчак совместно с президентом РФ Владимиром Путиным создали схему, согласно которой Навальный на выборы как кандидат не допускается.
По словам Навального, Собчак сообщила ему, что ей предложили "огромные деньги за выдвижение". Собчак ответила, что она этого не говорила.
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