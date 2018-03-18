Консультации между США и КНДР пройдут в Финляндии - СМИ

Дипломаты и эксперты встретятся в Хельсинки

Встреча дипломатов и экспертов Северной Кореи и США состоится в воскресенье в столице Финляндии Хельсинки. Об этом сообщает Yle со ссылкой на сообщение министерства иностранных дел этой страны.



Согласно сообщению, зместитель главы МИД Северной Кореи Чо Канг, который отвечает за связи между Пхеньяном и Вашингтоном, в Хельсинки должен встретиться с американскими дипломатами и экспертами по безопасности.



Также сказано, что Чо Канг не стал комментировать детали визита, находясь в международном аэропорту Пекина.



Министерство иностранных дел Финляндии сообщило, что встреча в Хельсинки является обычными дипломатическими консультациями. Точное место и продолжительность переговоров не уточняются.



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