Повстанцы в Сирии сбили бомбардировщик Су-24 армии Асада
19.03.2018 02:58
Повстанцы заявили, что сбили самолет сирийской армии. Что случилось с пилотом, пока неизвестно
Скриншот видео
Сирийские повстанцы заявили, что сбили самолет армии Башара Асада. Об этом сообщает Аl Masdar.
На видео видно, что сирийский бомбардировщик Су-24 сбит зенитными пулеметами.
Что случилось с пилотом, пока неизвестно. По некоторыv данным, самолет упал на подконтрольную сирийскому режиму территорию.
3 февраля в небе над Сирией был сбит российский штурмовик. Россия проводила военную операцию совместно с войсками режима Башара Асада. В Минобороны РФ заявили, что повстанцы застрелили катапультировавшегося пилота этого штурмовика.
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