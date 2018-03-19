Повстанцы в Сирии сбили бомбардировщик Су-24 армии Асада

Повстанцы заявили, что сбили самолет сирийской армии. Что случилось с пилотом, пока неизвестно

Сирийские повстанцы заявили, что сбили самолет армии Башара Асада. Об этом сообщает Аl Masdar.



На видео видно, что сирийский бомбардировщик Су-24 сбит зенитными пулеметами.



Что случилось с пилотом, пока неизвестно. По некоторыv данным, самолет упал на подконтрольную сирийскому режиму территорию.

3 февраля в небе над Сирией был сбит российский штурмовик. Россия проводила военную операцию совместно с войсками режима Башара Асада. В Минобороны РФ заявили, что повстанцы застрелили катапультировавшегося пилота этого штурмовика.

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