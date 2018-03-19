USD:  26.24  26.65   EUR:  32.19  32.88  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Повстанцы в Сирии сбили бомбардировщик Су-24 армии Асада

19.03.2018 02:58
Повстанцы заявили, что сбили самолет сирийской армии. Что случилось с пилотом, пока неизвестно
Повстанцы в Сирии сбили бомбардировщик Су-24 армии Асада
Скриншот видео

Сирийские повстанцы заявили, что сбили самолет армии Башара Асада. Об этом сообщает Аl Masdar.

На видео видно, что сирийский бомбардировщик Су-24 сбит зенитными пулеметами.

Что случилось с пилотом, пока неизвестно. По некоторыv данным, самолет упал на подконтрольную сирийскому режиму территорию.

3 февраля в небе над Сирией был сбит российский штурмовик. Россия проводила военную операцию совместно с войсками режима Башара Асада. В Минобороны РФ заявили, что повстанцы застрелили катапультировавшегося пилота этого штурмовика.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 