Лидер КНДР "дал слово" соблюдать денуклеаризацию - Южная Корея

Глава МИД Южной Кореи отметила, что слово Ким Чен Ына многого стоит - он впервые напрямую говорит о денуклеаризации Корейского полуострова

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын "дал слово" соблюдать соглашение по денуклеаризации. Об этом рассказала глава МИД Южной Кореи Кан Ген Хва, передает CBS News.



Министр сказала, что это обещание очень важное: "Значение его слова очень ценно, потому что это первый раз, когда слова говорит напрямую сам верховный лидер КНДР, чего никогда раньше не было".



Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Йонг Хо уже направился в Швецию, которая может сыграть важную роль в организации встречи между президентом США Дональдом Трампом и главой КНДР.

6 марта представители южнокорейской делегации, которая вернулась из Пхеньяна, заявили, что впервые за последние десять лет лидеры КНДР и Южной Кореи проведут личную встречу.

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