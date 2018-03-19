В регионах Венесуэлы начали печатать "местную валюту"

В стране инфляция и дефицит наличных, поэтому "мини-банки" начали выпускать местные деньги

Венесуэле возник дефицит официальных наличных денег и в разных городах "мини-центральные банки" начали выпускать "местую валюту". Об этом сообщает Громадське со ссылкой на El Nacional.



"Местные деньги" печатает мэрия.



Таким образом в стране рассчитывают смягчить острый недостаток денег на местах.

Венесуэла готовится к выпуску второй криптовалюты - Petro Oro.



20 февраля в оборот вышла венесуэльская криптовалюта El Petro. Она основана на блокчейн-платформе Ethereum по стандарту ERC20. Для проведения транзакций клиентам необходимо завести специальный цифровой кошелек.

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