Дело Скрипаля: Польша может выслать российских дипломатов
Польша может в ближайшее время выслать из страны российских дипломатов. Об этом сообщает Gazeta Prawna.
Польша рассматривает возможность введения санкций против России в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.
По данным источников в правительстве, Польша может ввести санкции против россиян из окружения президента РФ Владимира Путина.
Отмечается, что обсуждение введения санкций продолжается с минувшей недели, но решение откладывали до получения результатов выборов в РФ.
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Дело Скрипаля будет также в центре переговоров премьера Матуеша Моравецкого и канцлера Германии Ангела Меркель, которая сегодня посетит Варшаву.
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5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.
Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.
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