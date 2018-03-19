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Шторм на Мадагаскаре: есть жертвы

19.03.2018 11:57
Более шести тысяч человек были вынуждены покинуть дома
Шторм на Мадагаскаре: есть жертвы
Фото: скриншот видео

На острове Мадагаскар на выходных в результате тропического шторма Eliakim погибли 17 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальное управление рисков и ликвидации последствий стихийных бедствий Мадагаскара

Инцидент произошел в восточной части Мадагаскара. Порывы ветра достигали 120 км в час.

Более шести тысяч человек были вынуждены покинуть дома из-за шторма Eliakim. 

3 марта 2018 года на Атлантическое побережье США обрушился шторм ураганной силы - дождь, снег и сильный порывистый ветер. Погибли 5 человек

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