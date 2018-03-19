США и КНДР ведут переговоры об освобождении трех американцев

Пхеньян ведет переговоры с Вашингтоном и Стокгольмом о возможности освобождения трех граждан США, удерживающихся на территории КНДР. Корпорация общественного вещания Южной Кореи MBC сообщает, что соответствующие договоренности "практически достигнуты", передает Deutsche Welle.

Речь идет об американских гражданах Ким Хак Соне, Ким Сан Дуке и Ким Дон Чхоле. Как уточняет телекомпания со ссылкой на южнокорейских дипломатов, на данном этапе обсуждаются сроки предстоящего освобождения.

По данным СМИ, диалог по данному вопросу ведется по линии представительства КНДР при ООН и Госдепартамента США. Кроме того, проблема обсуждалась во время трехдневного визита главы северокорейского МИДа Ли Ён Хо в Стокгольм и его встречи с министром иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём. Интересы американских граждан в Пхеньяне представляет посольство Швеции.

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9 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп согласился провести переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По предварительным данным, встреча может состояться в мае.