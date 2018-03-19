Переправка оружия: арестовали сотрудника генконсульства Франции

Воспользовавшись автомобилем дипмиссии, гражданин Франции незаконно перевез 70 пистолетов и автоматы к палестинцам на Западном берегу реки Иордан

Гражданин Франции, сотрудник генконсульства в Иерусалиме Ромен Франк арестован по обвинению в незаконной переправке оружия из сектора Газа палестинцам на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как сообщили сегодня израильские власти, для этих целей Франк воспользовался автомобилем дипмиссии, который подвергался не столь тщательной проверке на границе.

Всего по данному делу взяты под стражу девять подозреваемых, шесть из них 19 марта предстанут в Израиле перед судом.

По данным следствия, француз и несколько палестинцев принадлежали к преступной сети, которая взаимодействовала с торговцами оружием.

Франк участвовал в незаконных операциях, предположительно, руководствуясь исключительно финансовыми мотивами. Его непосредственное руководство в генконсульстве не было осведомлено о махинациях.

Всего за пять поездок он смог переправить палестинцам около 70 пистолетов и два автомата, полученные от сотрудника ранцузского культурного центра в секторе Газа.

6 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля, после чего Совет безопасности ООН намерен был собраться на срочное заседание в связи с заявлением президента США.

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