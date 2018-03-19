Россия должна ответить на все вопросы по делу Скрипаля - ЕС

ЕС призывает Россию обеспечить немедленное и полное раскрытие своей программы "Новичок"

В Евросоюзе шокированы применением боевой химического вещества на территории Европы и ждут привлечения к ответственности тех, кто причастен к атаке в британском Солсбери. Об этом говорится в обнародованном сегодня в заявлении Совета Евросоюза по иностранным делам, сообщает Укринформ.

"Евросоюз выражает безусловную солидарность с Соединенным Королевством, включая усилия Британии привлечь к ответственности ответственных за это преступление", - отметили главы МИД стран-членов.

ЕС также строго осудил химическую атаку против бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

"Евросоюз очень серьезно воспринял оценки правительства Великобритании о том, что с высокой вероятностью ответственной за атаку является Россия", - также заявил Совет ЕС.

В заявлении подчеркивается, что министры были шокированы применением впервые за последние 70 лет боевого химического вещества на европейской земле, что несет угрозу для всех граждан.

"ЕС призывает Россию срочно ответить на вопросы, которые есть у Британии и международного сообщества, и обеспечить немедленное, полное и всеобъемлющее раскрытие своей программы "Новичок" для Организации по запрещению химического оружия", - подчеркивается в заявлении.

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5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок" бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

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