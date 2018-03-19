Западные лидеры не спешат поздравлять Путина с победой - BBC

В ближайшее время поздравление президенту РФ по случаю его переизбрания направит канцлер Германии Ангела Меркель, заявляет официальный Берлин

Лидеры стран Запада не спешат поздравлять президента РФ Владимира Путина с победой на выборах главы российского государства. Об этом сообщает служба Би-би-си.

СМИ отмечает, что с избранием на очередной шестилетний срок хозяина Кремля уже поздравили лидеры Китая, Ирана, Казахстана, Беларуси, Венесуэлы, Боливии и Кубы.

Из западных лидеров поздравление Путину в ближайшее время может направить канцлер Германии Ангела Меркель. По словам ее пресс-секретаря Штеффена Зайберта, это произойдет "очень скоро".

"У нас есть разногласия с Россией, и мы очень четко критикуем политику РФ по ряду вопросов - по Украине, Сирии", - отметил он.

Журналисты связывают такое молчание Запада с напряженностью в его отношениях с Москвой, которая усилилась после отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Официальный Лондон прямо заявил о причастности РФ к этому инциденту, ряд западных правительств поддержали эту позицию.

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Президент США Дональд Трамп, который неоднократно положительно высказывался о Путине, также пока публично не отреагировал на его победу - ни постом в Twitter, ни официальным заявлением на сайте Белого дома.

18 марта 2018 года в России прошли президентские выборы. По результатам подсчета 99,8% бюллетеней, Путин побеждает в первом туре с более чем 76% голосов.

Незаконные выборы прошли и в оккупированном Россией Крыму. Украина и ряд стран Запада заявили, что выборы на аннексированном полуострове не признают.

Президент Петр Порошенко назвал проведение Россией так называемых выборов в Крыму очередным грубым нарушением международного права, а их "результаты" - фальсификацией и "филькиной грамотой".

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