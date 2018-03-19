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"Никто не собирается разгонять": Путин о гонке вооружений

19.03.2018 16:36
Президент страны-агрессора подчеркнул, в России уделят необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности
"Никто не собирается разгонять": Путин о гонке вооружений
Владимир Путин (фото - Getty Images)

Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, но будет уделять необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщают российские РИА Новости.

"Разумеется, мы будем уделять и уделим необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности страны. Но сразу хочу вам сказать: никто не собирается разгонять какую-то гонку вооружений", - подчеркнул Путин на встрече с кандидатами, участвовавшими в выборах президента.

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1 марта в послании Федеральному собранию Путин заявил, что в ответ на развитие Соединенными Штатами системы противоракетной обороны Россия примет на вооружение новые ядерные ракеты.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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