"Никто не собирается разгонять": Путин о гонке вооружений
Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, но будет уделять необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщают российские РИА Новости.
"Разумеется, мы будем уделять и уделим необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности страны. Но сразу хочу вам сказать: никто не собирается разгонять какую-то гонку вооружений", - подчеркнул Путин на встрече с кандидатами, участвовавшими в выборах президента.
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1 марта в послании Федеральному собранию Путин заявил, что в ответ на развитие Соединенными Штатами системы противоракетной обороны Россия примет на вооружение новые ядерные ракеты.
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