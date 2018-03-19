ЕС и Британия согласовали срок переходного периода для Brexit
Евросоюз и Великобритания договорились, что переходный период после Brexit завершится в конце 2020 года. Об этом сообщил британский министр по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис в Брюсселе в понедельник, 19 марта, на совместной пресс-конференции с Мишелем Барнье, возглавляющим на переговорах по Brexit делегацию ЕС. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Дэвис назвал договоренность "новым важным шагом" в переговорном процессе.
Переходный период, во время которого Лондону и Брюсселю предстоит договориться о будущем партнерстве, начнется после официального выхода Великобритании из ЕС в марте 2019 года и займет 21 месяц. В течение этого времени британская сторона не сможет участвовать в принятии решений, но продолжит соблюдать правила ЕС, вносить взносы в его бюджет и признавать решения суда ЕС. При этом Лондон останется участником общеевропейского рынка и таможенного союза.
Договоренность о переходном периоде будет официально закреплена в договоре о Brexit, который, как ожидается, будет подписан до октября 2018 года. Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй выступала за то, чтобы переходная фаза длилась два года.
Читайте также: Британский парламент предлагает перенести дату Brexit
Переговорщики достигли договоренностей также по поводу финансовых вопросов и правового статуса граждан ЕС после Brexit. 4,5 млн проживающих в Британии граждан других стран ЕС и подданных Великобритании, живущие в других государствах Европы, не пострадают от Brexit, заверил Барнье. Кроме того, те, кто совершит переезд в течение переходного периода, будут иметь те же права, что и перебравшиеся раньше.
Читайте также: Уйти, чтобы остаться. Как лейбористы перехватывают Brexit
По словам Барнье, стороны также договорились включить в итоговый текст соглашения один из вариантов решения проблемы с будущей границей между Северной Ирландией и Ирландией, являющейся членом ЕС.
Согласно этому предложению, область на севере Великобритании должна будет после Brexit придерживаться правил ЕС, если не будет найдено более подходящее решение. Мэй ранее высказывалась против этого варианта. В настоящий момент в проекте договора о Brexit ирландский вопрос остается открытым.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:25
-
16:55
-
15:40
-
17:32
-
17:21
Новости партнеров
- 126240
- 76022
- 58625
- 50140
- 46871