ЕС и Британия согласовали срок переходного периода для Brexit

После выхода Великобритании из ЕС в марте 2019 года начнется переходный период, который завершится 31 декабря 2020 года

Евросоюз и Великобритания договорились, что переходный период после Brexit завершится в конце 2020 года. Об этом сообщил британский министр по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис в Брюсселе в понедельник, 19 марта, на совместной пресс-конференции с Мишелем Барнье, возглавляющим на переговорах по Brexit делегацию ЕС. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Дэвис назвал договоренность "новым важным шагом" в переговорном процессе.

Переходный период, во время которого Лондону и Брюсселю предстоит договориться о будущем партнерстве, начнется после официального выхода Великобритании из ЕС в марте 2019 года и займет 21 месяц. В течение этого времени британская сторона не сможет участвовать в принятии решений, но продолжит соблюдать правила ЕС, вносить взносы в его бюджет и признавать решения суда ЕС. При этом Лондон останется участником общеевропейского рынка и таможенного союза.

Договоренность о переходном периоде будет официально закреплена в договоре о Brexit, который, как ожидается, будет подписан до октября 2018 года. Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй выступала за то, чтобы переходная фаза длилась два года.

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Переговорщики достигли договоренностей также по поводу финансовых вопросов и правового статуса граждан ЕС после Brexit. 4,5 млн проживающих в Британии граждан других стран ЕС и подданных Великобритании, живущие в других государствах Европы, не пострадают от Brexit, заверил Барнье. Кроме того, те, кто совершит переезд в течение переходного периода, будут иметь те же права, что и перебравшиеся раньше.

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По словам Барнье, стороны также договорились включить в итоговый текст соглашения один из вариантов решения проблемы с будущей границей между Северной Ирландией и Ирландией, являющейся членом ЕС.

Согласно этому предложению, область на севере Великобритании должна будет после Brexit придерживаться правил ЕС, если не будет найдено более подходящее решение. Мэй ранее высказывалась против этого варианта. В настоящий момент в проекте договора о Brexit ирландский вопрос остается открытым.

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