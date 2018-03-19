МИД Швеции вызывает российского посла после заявления Захаровой

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Швецию среди "наиболее вероятных" источников происхождения вещества группы Новичок

Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России в этой стране после того, как спикер МИД РФ Мария Захарова назвала Швецию одним из наиболее вероятных источников происхождения вещества Новичок, которым в Британии был отравлено бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Об этом сообщает SVT Nyheter.

При этом в пресс-службе шведского МИД отказались сообщить, о чем будет идти речь во время встречи с российским послом.

"Я не могу подробно рассказать о том, что они обсудят", - сказала пресс-секретарь МИД Швеции Линн Дувхаммар.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире пропагандистского телеканала "Россия 24" опровергла разработку яда Новичок в России и СССР. "Наиболее вероятными" источниками происхождения вещества группы Новичок Захарова назвала Великобританию, Словакию, Чехию и Швецию.

Министр обороны Чехии Карла Шлехтова назвала это заявление "абсурдным".

Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем также сочла "неприемлемыми и необоснованными" утверждения российской стороны.

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