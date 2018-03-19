Макрон поздравил Путина, но напомнил об Украине и Скрипале

Президент Франции пожелал Путину обеспечить политическую, экономическую и социальную модернизацию России

Президент Республики Эмманюэль Макрон по телефону поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах и напомнил ему о ситуации в Сирии, Украине и недавнем инциденте с отравлением бывшего российского разведчика в Британии. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Макрон пожелал Путину обеспечить политическую, экономическую и социальную модернизацию России.

Вместе с тем, президент Франции выразил большую озабоченность ситуацией в Сирии и призвал Путина приложить все усилия, чтобы остановить боевые действия и избежать жертв среди гражданского населения.

Макрон также напомнил, что Франция по-прежнему твердо привержена полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, глава Франции призвал президента РФ пролить свет на обстоятельства покушения на Сергея Скрипаля в Солсбери и раскрыть Организации по запрещению химического оружия любые возможные программы, о которых ранее не было объявлено.

"Президент Франции подтвердил свою убежденность в том, что сотрудничество между Европой и Россией необходимо для безопасности европейского континента в интересах наших стран", - говорится сообщении.

Напомним, по итогам посчитанных 99,75%, Путин набирает больше 76,67 % голосов, на втором месте Павел Грудинин, у которого 11,79% ,у Владимира Жириновского - 5,66% у Ксении Собчак - 1,67%.

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