Беспилотное авто сбило женщину: Uber приостанавливает испытания
Компания Uber приостанавливает испытания беспилотных автомобилей после того, как одна из таких машин насмерть сбила переходившую дорогу женщину в городе Темпе, штат Аризона. Об этом сообщает ВВС.
По словам представителей компании, Uber сотрудничает в местными властями в расследовании происшествия.
Согласно сообщению, полиция утверждает, что жертва аварии, 49-летняя Элейн Херцберг, не использовала пешеходный переход.
Как напоминает агентство, год назад Uber уже приостанавливала испытания беспилотных автомобилей, после того как внедорожник Volvo перевернулся в Аризоне.
Ранее сообщалось, что Uber приобретет у Volvo 24 тыс. автомобилей для создания собственного парка беспилотных авто.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
20:06
-
19:44
-
15:20
-
18:25
-
18:45
Новости партнеров
- 146734
- 59013
- 51547
- 50632
- 47143