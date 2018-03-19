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Беспилотное авто сбило женщину: Uber приостанавливает испытания

19.03.2018 20:10
Uber сотрудничает в властями Аризоны в расследовании происшествия
Беспилотное авто сбило женщину: Uber приостанавливает испытания
Фото: gettyimages.com

Компания Uber приостанавливает испытания беспилотных автомобилей после того, как одна из таких машин насмерть сбила переходившую дорогу женщину в городе Темпе, штат Аризона. Об этом сообщает ВВС.

По словам представителей компании, Uber сотрудничает в местными властями в расследовании происшествия.

Согласно сообщению, полиция утверждает, что жертва аварии, 49-летняя Элейн Херцберг, не использовала пешеходный переход.  

Как напоминает агентство, год назад Uber уже приостанавливала испытания беспилотных автомобилей, после того как внедорожник Volvo перевернулся в Аризоне.

Ранее сообщалось, что Uber приобретет у Volvo 24 тыс. автомобилей для создания собственного парка беспилотных авто.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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