Звезда сериала Секс и город намерена стать губернатором Нью-Йорка

Синтия Никсон объявила о начале предвыборной кампании

Актриса сериала Секс и город (Секс в большом городе) и общественно активная жительница Синтия Никсон объявили в понедельник, 19 марта, что она официально выдвигает свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк. Об этом она написала в своем Twitter.

"Я люблю Нью-Йорк и сегодня я объявляю свою кандидатуру на пост губернатора", - написала она, добавив видео о своей семье.

Никсон начала собирать команду, в которую вошли специалисты, работавшие с ней в предвыборном штабе нынешнего мэра Нью-Йорка Билла де Блази.

актриса будет баллотироваться от Демократической партии. На праймериз партии ей составит конкуренцию Эндрю Куомо.

"Наша демократия подвергается нападению, и мы, американцы, должны беречь и бороться за это", - цитирует актрису CNN.

Синтия Никсон мать троих детей. Она работала в консультативной комиссии мэра де Блазио в Фонде городского головы для продвижения Нью-Йорка.

Никсон добилась широкой известности благодаря роли Миранды Хоббс в комедийном сериале HBO Секс в большом городе, где она снималась с 1998 по 2004 год.

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