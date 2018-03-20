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Во Франции задержали экс-президента Николя Саркози

20.03.2018 10:03
Бывшего президента Франции Николя Саркози допросят в ближайшее время
Во Франции задержали экс-президента Николя Саркози
Николя Саркози (фото - gettyimages.com)

Бывшего президента Франции Николя Саркози задержали во Франции по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные источники.

Саркози планируют допросить в ближайшее время.

7 февраля 2017 года французский суд принял решение возобновить слушания по так называемому делу Bygmalion против Саркози.

17 февраля 2016 года во Франции прокуратура начала расследование против Саркози. Экс-президента подозревают в том, что его Республиканская партия незаконно покрывала расходы на его президентскую кампанию. Саркози значительно превысил лимит в 22,5 млн евро. Чтобы скрыть факт превышения, партия покрыла растраты на предвыборные мероприятия на сумму в 18,5 млн евро, что запрещено законодательством. Фальшивые счета предоставляла фирма Bygmalion, которая специализируется на организации мероприятий.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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