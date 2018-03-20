Джонсон о деле Скрипаля: Виноват Путин, у нас нет ссоры с РФ

Поведение Кремля, запутавшегося в версиях о "Новичке", заставляет думать о виновности Путина в отравлении Скрипаля, считает глава МИД Британии

В отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля виноваты не Россия и ее жители, а президент РФ Владимир Путин и Кремль. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон интервью Deutsche Welle.

"Я думаю, что очень важно показать, что виновниками произошедшего не являются ни жители России, ни Россия. У нас нет ссоры с Россией", - подчеркнул он, добавив, что считает ответственным за это преступление Владимира Путина.

По словам Джонсона, именно отравление Александра Литвиненко, а также неподобающее поведение представителей Кремля после выступления премьер-министра Терезы Мэй в парламенте убедили его в виновности Кремля.

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"Мы не получили ответа (об отравляющем веществе "Новичок", - ред.). Только увидели массу сатирических твитов и троллинга", - сказал он.

Он подчеркнул, что Кремлю следует определиться с версией о существовании нервно-паралитического вещества "Новичок".

"В одном заявлении нам говорят, что никогда не производили "Новичок". В другом утверждается, что они производили его, но все запасы были уничтожены. В третьем говорится: да, все запасы уничтожены, за исключением некоторого количества, которое могло попасть в такие страны, как Швеция, Чехия, Словакия, США, и, может быть, Великобритания", - сказал он.

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Джонсон также отметил возросшую международную солидарность и более глубокое понимание "того поведения, которое отличает Россию в последние годы".

Это, по его словам, отличает дело Скрипаля от истории с убийством Александра Литвиненко.

Он подчеркнул, что "за общим столом с лидерами других европейских стран в Брюсселе не нашлось практически никого, кто прямо или косвенно не столкнулся с таким враждебным поведением или подрывной активностью" России.

16 марта 2018 года Джонсон заявил, что приказ использовать нервно-паралитическое вещество "Новичок" на территории Британии с "высокой вероятностью" отдал Путин.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

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