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В центре Кишинева произошел взрыв: есть жертвы

20.03.2018 13:30
В результате взрыва два человека погибли, двое получили ранения
В центре Кишинева произошел взрыв: есть жертвы
Фото: publika.md

В центре Кишинева сегодня, 20 марта, произошел взрыв в магазине. Об этом сообщает Sputnik Молдова.

В результате взрыва погибли два человека - покупатель и продавец магазина.

Еще двое получили ранения различной степени тяжести.

По словам очевидцев, в магазине произошел конфликт между продавцом и посетителем.

"Тот якобы попытался бесплатно вынести из магазина какой-то товар, но его остановили, после чего он вышел на улицу и взорвал гранату", - отмечается в сообщении.

Сотрудники полиции оцепили место происшествия, проводится расследование. 

28 октября 2018 года три человека погибли, еще трое были госпитализированы в результате взрыва, произошедшего в в жилом доме в молдавском городе Сороки.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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