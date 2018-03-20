В центре Кишинева произошел взрыв: есть жертвы

В результате взрыва два человека погибли, двое получили ранения

В центре Кишинева сегодня, 20 марта, произошел взрыв в магазине. Об этом сообщает Sputnik Молдова.

В результате взрыва погибли два человека - покупатель и продавец магазина.

Еще двое получили ранения различной степени тяжести.

По словам очевидцев, в магазине произошел конфликт между продавцом и посетителем.

"Тот якобы попытался бесплатно вынести из магазина какой-то товар, но его остановили, после чего он вышел на улицу и взорвал гранату", - отмечается в сообщении.

Сотрудники полиции оцепили место происшествия, проводится расследование.

28 октября 2018 года три человека погибли, еще трое были госпитализированы в результате взрыва, произошедшего в в жилом доме в молдавском городе Сороки.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.