Назван лауреат Абелевской премии за 2018 год

Размер денежного вознаграждения составляет $715 тысяч

Одну из самых престижных наград для математиков - Абелевскую премию за 2018 год получит канадский ученый Роберт Ленглендс. Об этом сообщает официальный сайт награды.

Математику присудили премию за его работу 1967 года. Ленглендс разработал программу, которая указала на глубокие связи между двумя разными областями математики: теорией чисел и теорией представлений.

Церемония награждения состоится в Осло 22 мая. Размер денежного вознаграждения составляет $715 тысяч.

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Роберт Ленглендс родился в Нью-Вестминстере (Британская Колумбия) в 1936 году. Окончил Университет Британской Колумбии со степенью бакалавра в 1957 году, там же в 1958 году получил степень магистра. Докторскую диссертацию защитил в Йельском университете в 1960 году. В настоящее время - профессор Института перспективных исследований в Принстоне, штат Нью-Джерси (США).

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