Великобритания пока не будет вводить новые санкции против РФ

Возможность введения дополнительных ограничительных мер в будущем не исключается

Правительство Великобритании решило пока не вводить новые санкции против Кремля, однако не исключает возможности таких шагов в будущем. Об этом заявил пресс-секретарь британского премьер-министра Терезы Мэй 20 марта после того, как она встретилась с другими высшими должностными лицами и советниками на заседании совета национальной безопасности, передает Радио Свобода.

По словам пресс-секретаря, Великобритания приняла меры для обнаружения людей, которые могли заниматься деятельностью, угрожающей безопасности Соединенного Королевства и союзников. В частности, введены строгие проверки государственных служащих на частных рейсах.

"Есть и другие меры, которые правительство и чиновники по вопросам безопасности активно обсуждают и готовы ввести в любое время", - сказала Мэй на заседании совета национальной безопасности.

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5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

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