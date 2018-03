CEO Cambridge Analytica отстранили из-за скандала с Facebook

CEO компании Александр Никс, который входит в топ-25 гениев, временно отстранен от работы, пока расследуют утечку личных данных пользователей Facebook

Генерального директора британской аналитической компании Cambridge Analytica Александра Никса отстранили от работы из-за обвинений в использовании личных данных 50 миллионов пользователей Facebook. Об этом сообщается на сайте компании.



Никс отстранен от работы на время расследования.



Facebook оказался в центре скандала после того как стало известно, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica сохраняла и анализировала данные примерно 50 млн граждан, имеющих страницы в социальной сети.



Александр Никс входит в топ-25 гениев по версии журнала Wired.

В 2015 году профессор Кембриджского университета россиянин Александр Коган передал третьим лицам данные из приложения This is your digital life, которое получало данные по API Facebook. Приложение было создано якобы для исследовательских целей и создания психологических портретов пользователей. В сумме Коган получил информацию из примерно 50 млн профилей.

Коган собирал информацию легально и согласно правилам Facebook. Однако позже он передал данные третьим лицам - компаниям Eunoia Technologies и Cambridge Analytica.

Читайте также: Дата-аналитик Трампа: Почему наши выборы - прошлый век

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.