США могут в ближайшие недели ввести новые санкции против РФ

США не анонсируют новые санкции, но в случае необходимости готовы вводить новый пакет санкций в рамках Акта противодействия противниками США

Белый дом готов на протяжении ближайших недель и месяцев ввести новый пакет ограничений против России в рамках Акта противодействия противниками Америки. Об этом сказала официальный представитель Государственного департамента Хезер Нойерт, передает Укринформ.



"Мы не анонсируем новых санкций, но следите за развитием событий в ближайшие недели и месяцы в контексте (отношений - ред.) Соединенных Штатов и России", - сказала Нойерт.



По ее словам, санкции остаются инструментом для США и многих других стран.

15 марта США ввели санкции против так называемой Фабрики троллей за вмешательство в выборы президента США.

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