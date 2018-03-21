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США могут в ближайшие недели ввести новые санкции против РФ

21.03.2018 01:31
США не анонсируют новые санкции, но в случае необходимости готовы вводить новый пакет санкций в рамках Акта противодействия противниками США
США могут в ближайшие недели ввести новые санкции против РФ

Белый дом готов на протяжении ближайших недель и месяцев  ввести новый пакет ограничений против России в рамках Акта противодействия противниками Америки. Об этом сказала официальный представитель Государственного департамента Хезер Нойерт, передает Укринформ

"Мы не анонсируем новых санкций, но следите за развитием событий в ближайшие недели и месяцы в контексте (отношений - ред.) Соединенных Штатов и России", - сказала Нойерт.

По ее словам, санкции остаются инструментом для США и многих других стран. 

15 марта США ввели санкции против так называемой Фабрики троллей за вмешательство в выборы президента США.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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